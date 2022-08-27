"Дугін особисто брав участь у вбивстві доньки, щоб натиснути на Путіна" - Піонтковський

Фанатик-фашист Дугін особисто брав участь у вбивстві власної доньки. Подивіться на її похорон: вони там з дружиною з абсолютно щасливими обличчями. Олександр Дугін практично сказав: "Ми поклали її на вівтар нашої перемоги". Вони були переконані, що цією сакральною жертвою вони вплинуть на Путіна, який вагається.

Таку думку російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський висловив в інтерв'ю ТСН.

"Не випадково це вбивство було організовано напередодні Дня Незалежності. Симоньян же відреагувала: "Вогонь по центрах ухвалення рішень!!!". Вимагали килимових бомбардувань Києва та інших міст та фізичної ліквідації військово-політичного керівництва країни. Цього вимагала партія божевільних фашистів",- розповів опозіционер.

Піонтковський пояснив, чому Путін не послухав цю "партію".

"Путін не послухав їх, не тому, що він хороший, він злочинець не менший, ніж вони: 25 осіб мирних мешканців він убив на День Незалежності, але вони вимагали від нього не 25 осіб, а 25 тисяч. Чому Путін не пішов на це? Тому що, як демонструє його поведінка останніх днів, він хоче жити. Вся його дипломатична робота спрямована на те, щоб підписати договір про припинення вогню", - наголосив він.

Нагадаємо, автомобіль доньки російського "філософа" Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "руского міра" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі 20 серпня. 29-річна Дар’я Дугіна загинула на місці.

За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але останньої миті він пересів до іншого автомобіля.

За традицією, ФСБ заявила, що до цієї гучної справи причетні українські спецслужби, а виконавицею нібито стала 43-річна українка, яка приїхала до Росії зі своєю донькою та від липня відстежувала Дугіну. За даними пропагандистів, українка разом із донькою після вбивства начебто виїхала до Естонії.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Київ не причетний до загибелі Дар'ї Дугіної. "Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав він, додавши, що вбивство доньки Дугіна є свідченням боротьби за владу та вплив різних угруповань усередині РФ.

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