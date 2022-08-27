Моряки зможуть виїжджати за кордон: які умови

Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден а також студентам, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні 27 серпня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

"Україна – один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", - зазначив прем’єр.

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