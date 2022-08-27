"Зоря" у гольовій перестрілці вирвала перемогу та очолила турнірну таблицю УПЛ

У суботу, 27 серпня, в рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Львів" приймав луганську "Зорю".

Луганська "Зоря" на виїзді обіграла "Львів". Матч української Прем'єр-ліги завершився з рахунком - 3:2 .

Рахунок матчу було відкрито вже на 8-й хвилині. Після подачі гостей зі штрафного Максим Імереков скинув головою точно на ногу Роману Вантуху, котрий з льоту розстріляв ворота з декількох метрів.

На 12-й хвилині господарі відповіли Віталій Бойко обіграв Олега Данченка - і пробив точно в дальній кут.

На початку другого тайму "Львів" вийшов вперед - відзначився Назарій Нич. "Зоря" зрівняла рахунок менш ніж за десять хвилин - Дмитро Мишньов першим же своїм дотиком доправив м'яча в сітку після пасу Крістіана.

На останніх секундах основного часу Данило Алефіренко вирвав для гостей перемогу.

Після матчу 2-го туру луганська команда має шість очок та перебуває на першому місці турнірної таблиці, "Львів" з нулем залікових балів залишився у зоні вильоту.

У наступному турі "Зоря" у домашньому матчі зустрінеться з київським "Динамо", а "Львів" зіграє гостьовий матч проти "Кривбасу".

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