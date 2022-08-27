Піонтковський: "Путін хоче жити, тому він уразливий"

Напруження путінської війни в Україні все більше зміщується в бік Росії, і вона завершиться нищівною поразкою РФ.

Про це ТСН розповів російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський.

"Є дві сприятливі тенденції для України. З'ясувалося, що Володимир Путін хоче жити, тому він уразливий. Це можна використовувати. І другий – безпрецедентно жорсткий політичний характер усього Заходу. І на Кримській платформі, і у привітаннях Зеленського. Присутність Дуди – це виклик Путіну. Візит Джонсона до Києва також. А у виступах Макрона та Шольца більше немає мотивів не принижувати Росію, зберегти обличчя Росії. Це дуже добрі тенденції", - сказав він.

Нагадаємо, раніше мольфарка Магдалена Мочіовскі розповіла, що Путін може втратити не лише свою посаду, але й життя вже найближчим часом. На президента РФ працює ціла армія екстрасенсів.

Тим часом внутрішня ситуація в Росії виглядає вибухонебезпечною на всіх рівнях. Поширюються правдоподібні чутки про арешти та звільнення вищих посадових осіб силових структур, щонайменше сім провідних російських бізнесменів вкоротили собі віку, попередньо вбивши свої сім'ї, що робить ці події схожими на страти. Останніми роками соціальні хвилювання були широко поширені, але вони трапляються, і такого рівня очікуваного падіння виробництва та життя не було від початку 1990-х років.

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