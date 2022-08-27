Пионтковский: "Путин хочет жить, поэтому он уязвим"

Напряжение путинской войны в Украине все больше смещается в сторону России, и она завершится сокрушительным поражением РФ.

Об этом ТСН рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский.

"Есть две благоприятные тенденции для Украины. Выяснилось, что Владимир Путин хочет жить, поэтому он уязвим. Это можно использовать. И второй – беспрецедентно жесткий политический характер всего Запада. И на Крымской платформе, и в поздравлениях Зеленского. Присутствие Дуды – это вызов Путину. Визит Джонсона в Киев также. А в выступлениях Макрона и Шольца больше нет мотивов не унижать Россию, сохранить лицо России. Это очень хорошие тенденции", — сказал он.

Напомним, ранее мольфарка Магдалена Мочевский рассказала, что Путин может потерять не только свой пост, но и жизнь уже в ближайшее время. На президента РФ работает целая армия экстрасенсов.

Между тем, внутренняя ситуация в России выглядит взрывоопасной на всех уровнях. Распространяются правдоподобные слухи об арестах и освобождении высших должностных лиц силовых структур, не менее семи ведущих российских бизнесменов покончили с собой, предварительно убив свои семьи, что делает эти события похожими на казни. В последние годы социальные волнения были широко распространены, но они встречаются, и такого уровня ожидаемого падения производства и жизни не было с начала 1990-х годов.

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