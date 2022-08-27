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Моряки смогут уезжать за границу: какие условия

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Моряки смогут уезжать за границу: какие условия

Фото: Херсонский областной совет

Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов, а также студентам, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Моряки смогут пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Правительство приняло соответствующее решение на заседании 27 августа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, выезжать за границу будет разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов и продолжающих работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

"Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", — отметил премьер.

Напомним, юристы разъяснили, что означает повестка, врученная на блокпосту.

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