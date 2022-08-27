Подоляк назвав єдиний шлях, яким має закінчитися війна в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що війна України проти Росії має закінчитися одним шляхом.

Подоляк вважає, для перемоги у війні не менш важливу роль відіграє воля здолати зло, яке прийшло на українську землю.

Таку думку Подоляк написав у себе у Twitter.

За його словами, ця війна має закінчитися:

військовою поразкою РФ; поверненням окупованих територій Україні; трибуналом над злочинцями; початком трансформації Росії.

"Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги. Всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше на Банковій назвали дві чіткі умови, за яких Україна сяде за стіл переговорів та підпише мирний договір з Російською Федерацією. Одна з них - коли ЗСУ дійдуть до меж кордону 1991 року. Детальніше читайте за посиланням.

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