Подоляк назвав єдиний шлях, яким має закінчитися війна в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що війна України проти Росії має закінчитися одним шляхом.
Подоляк вважає, для перемоги у війні не менш важливу роль відіграє воля здолати зло, яке прийшло на українську землю.
Таку думку Подоляк написав у себе у Twitter.
За його словами, ця війна має закінчитися:
- військовою поразкою РФ;
- поверненням окупованих територій Україні;
- трибуналом над злочинцями;
- початком трансформації Росії.
"Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги. Всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше на Банковій назвали дві чіткі умови, за яких Україна сяде за стіл переговорів та підпише мирний договір з Російською Федерацією. Одна з них - коли ЗСУ дійдуть до меж кордону 1991 року. Детальніше читайте за посиланням.
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