Україна не причетна до загибелі доньки Дугіна - ОП

В Офісі президента припустили, що різні політичні угруповання РФ воюють між собою для перерозподілу внутрішнього ідеологічного простору в країні.

Україна не має жодного відношення до загибелі доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна – Дар'ї.

Про це заявив радника голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"До вчорашнього підриву (Дугіної – ред.) Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Росія, а тим паче не терористична держава", - наголочив він.

За словами Подоляка, Росія навмисно нагнітає обстановку на тлі вбивства дівчини, аби здійснити не приховану мобілізацію, а явну.

У свою чергу, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що якщо версія про "український слід" у загибелі Дугіної підтвердиться, йтиметься про "політику державного тероризму Києва".

Нагадаємо, ввечері 20 серпня у Підмосков'ї було підірвано автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого була донька російського філософа та ідеолога "рашизму" Олександра Дугіна Дар'я – дівчина загинула на місці.

Читайте також: