Ольга Сумська гірко розплакалася біля праху Руслани Писанки

Сьогодні, 21 серпня, у Києві відбулося прощання з легендарною українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою.

В останню путь Руслану Писанку проводжали у Спасо-Преображенському соборі в Києві, куди приїхали її близькі та зіркові друзі.

Зокрема, в останню путь акторку та ведучу провели актори Віктор Андрієнко та Леся Самаєва, колеги Писанки з 1+1 Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Людмила Барбір, Руслан Сенічкін, Костянтин Грубич.

Була на проводах й близька зіркова подруга Руслани Ольга Сумська з чоловіком, актором Віталієм Борисюком. Як передає журналіст ТСН.ua, коли Сумська підійшла до праху Писанки, вона таки не стримала сліз і почала гірко плакати.

Ольга Сумська на прощанні з Русланою Писанкою / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумська на прощанні з Русланою Писанкою / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумська на прощанні з Русланою Писанкою / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумська на прощанні з Русланою Писанкою / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумська на прощанні з Русланою Писанкою / Фото: ТСН.ua

Ольга Сумська на прощанні з Русланою Писанкою / Фото: ТСН.ua

Пізніше, трохи заспокоївшись, Сумська розповіла, що була з покійною Писанкою дуже близькою – вони разом об'їздили всю Україну з виставами і жодного разу Руслана не жалілася на погане самопочуття:

"Я хочу подякувати за все те світле, добре, творче, яке було разом з Русланою Писанкою, тому що вона подарувала Україні стільки справжньої української енергії, вона була символом українки дляв сіх нас. Хочу подякувати за її справжність", - сказала Сумська.

Також подруга Писанки розповіла, що її прах поки стоятиме у Спасо-Преображенському соборі%

"Сьогодні Ігор (чоловік Руслани Писанки – прим.ред) зробив все, щоб душа Руслани покоїлась у такому прекрасному соборі, вона дуже любила тут молитися, тут її духовник, з яким вона молилася разом. Тому це правильно, що саме тут, у Спасо-Преображенському соборі, стоятиме її прах і кожен з прихильників може прийти помолитися і віддати данину поваги і шани нашій легендарній, улюблениці мільйонів Руслані Писанці", - сказала Сумська.

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