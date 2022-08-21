Украина не причастна к гибели дочери Дугина — ОП

В Офисе президента предположили, что разные политические группировки РФ воюют между собой для перераспределения внутреннего идеологического пространства в стране.

Украина не имеет никакого отношения к гибели дочери российского пропагандиста Александра Дугина – Дарьи.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"К вчерашнему подрыву (Дугиной – ред.) Украина, безусловно, не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, каким есть Россия, а тем более не террористическое государство", — отметил он.

По словам Подоляка, Россия намеренно нагнетает обстановку на фоне убийства девушки, чтобы совершить не скрытую мобилизацию, а уже явную.

В свою очередь, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что если версия об "украинском следе" в гибели Дугиной подтвердится, речь пойдет о "политике государственного терроризма Киева".

Напомним, вечером 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь русского философа и идеолога "рашизма" Александра Дугина Дарья – девушка погибла на месте.

Читайте также: