США считают, что за убийством Дугиной стоят украинцы — NYT

Разведывательные службы Соединенных Штатов якобы считают, что украинская сторона может быть причастна к взрыву под Москвой в августе, во время которого погибла Дарья Дугина, дочь известного российского пропагандиста, главного идеолога так называемого "русского мира".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои неназванные источники.

Официально Соединенные Штаты заявили, что не участвовали в атаке, не оказывали ни разведывательных данных, ни другой помощи.

Американские официальные лица журналистам заявили, что не знали об операции заранее и были бы против убийства, проконсультируйся с ними. После этого американские официальные лица якобы предостерегли украинских чиновников.

По информации издания, на прошлой неделе в правительстве США обнародовали внимательную оценку участия Украины, о которой ранее не сообщалось. Украина отрицала причастность к убийству сразу после нападения, и чиновники повторили эти возражения, когда их спросили об оценке американской разведки.

Хотя Россия не отомстила именно за убийство, Соединенные Штаты озабочены тем, что такие атаки имеют большое символическое значение, хотя и не имеют прямого влияния на поле боя. Якобы такие атаки могут спровоцировать Москву нанести ответные удары по украинским высокопоставленным чиновникам.

"Американские чиновники были разочарованы отсутствием прозрачности Украины в отношении своих военных и тайных планов, особенно на территории России", — пишут в NYT.

С начала войны украинские спецслужбы продемонстрировали способность проникать в Россию для диверсий. Однако убийство Дугиной, по мнению авторов статьи, было бы одной из самых смелых операций на сегодняшний день.

Некоторые американские официальные лица подозревают, что отец Дугиной, Александр Дугин, российский ультранационалист, был настоящей целью операции, и проводившие ее оперативники считали, что он будет в машине со своей дочерью.

Журналисты называют Александра Дугина "одним из самых известных голосов России, призвавших Москву усилить войну против Украины". Хотя на самом деле немногие украинцы знали о существовании этого "фрика".

Американские официальные лица-собеседники издания не уточнили, кто именно с украинской власти санкционировал операцию, кто совершил нападение и знал ли президент Владимир Зеленский об этом.

Официальные лица США не сказали, кто в американском правительстве выносил оговорку или кому в украинском правительстве они были отправлены. Каким был ответ Украины, неизвестно.

Отвечая на вопрос об оценке разведки США, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк повторил отрицание украинской власти причастности к убийству Дугиной.

"Опять же я подчеркну, что любое убийство во время войны в той или иной стране должно нести с собой какое-то практическое значение", — сказал Подоляк в интервью The New York Times во вторник. "Оно должно выполнять какую-то конкретную цель: тактическую или стратегическую. Дугина, не является тактической или стратегической целью для Украины".

В статье указывают, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия может рассматривать дальнейшие шаги для усиления войны, в том числе путем убийства известных украинских лидеров. В частности, что Зеленский станет главной мишенью российских групп убийц, как он был в начале войны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной.

Автомобиль дочери российского "философа" Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина, взорвался на подмосковной трассе 20 августа. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте.

По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

По традиции ФСБ заявила, что к этому громкому делу причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей якобы стала 43-летняя украинка, которая приехала в Россию со своей дочерью и с июля отслеживала Дугину. По данным пропагандистов, украинка вместе с дочерью после убийства якобы выехала в Эстонию.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной. "Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, как Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.