В России за два дня "раскрыли убийство" Дарьи Дугиной: обвиняют украинку

В России заявили, что за два дня раскрыли убийство дочери российского философа Александра Дугина.
Пропагандисты со ссылкой на Федеральную службу безопасности РФ сообщают, что исполнительница — якобы гражданка Украины, после преступления сбежавшая в Эстонию.
"Убийство Дарии Дугиной в Подмосковье раскрыто. Преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами", — обвиняют в России.
Напомним, автомобиль дочери российского философа Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина, взорвался на подмосковной трассе 20 августа. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте.
По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной.
"Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.
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