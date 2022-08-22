Война в Украине стала кошмаром для Путина – британский генерал

Война в Украине превратилась в не сценарий российского президента Владимира Путина и обернулась для него кошмаром.

Все планы Путина по захвату Украины провалились.

Об этом заявил бывший глава британской армии Ричард Даннат, передает Sky News.

"Думаю, что ход военных действий приобрел совсем другое направление. Пожалуй, это самый плохой из возможных сценариев, его кошмарный сценарий", — заявил Даннет.

Путин делал ставку на молниеносный удар из Белоруссии в направлении Киева, о чем сообщала и международная пресса. Планировалось отстранить от власти президента Украины Владимира Зеленского, изменить режим в Киеве, и вся Украина перешла бы под контроль РФ.

"Этого не произошло, и войскам РФ пришлось пересматривать свои первоначальные планы. Основное внимание сместили в сторону захвата областей Донбасса. И до снабжения Западом дальнобойных артиллерийских систем в ВС РФ в этом направлении были успехи. С появлением же в ВСУ HIMARS все изменилось", — отметил он.

Ранее директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа заявил, что Кремль хочет заморозить войну в Украине, нарастить военный потенциал, еще раз осуществить блицкриг, а затем нападать на другие страны.

Только два человека в мире могут повлиять на Путина / ТСН

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