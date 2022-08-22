Війна в Україні пішла не за сценарієм російського президента Володимира Путіна й обернулася для нього кошмаром.

Всі плани Путіна щодо захоплення України провалилися.

Про це заявив колишній очільник британської армії Річард Даннат, передає Sky News.

"Думаю, що хід воєнних дій набув зовсім іншого напрямку. Мабуть, це найгірший із можливих сценаріїв, його жахливий сценарій", — заявив Даннет.

Путін робив ставку на блискавичний удар із Білорусі в напрямку Києва, про що повідомляла й міжнародна преса. Планувалося усунути від влади президента України Володимира Зеленського, змінити режим у Києві, і вся Україна перейшла б під контроль РФ.

"Цього не сталося, і військам РФ довелося переглядати свої початкові плани. Основну увагу змістили в бік захоплення областей Донбасу. І до постачання Заходом далекобійних артилерійських систем у ЗС РФ у цьому напрямі були успіхи. З появою ж у ЗСУ HIMARS усе змінилося", - зазначив він.

Раніше директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа заявив, що Кремль хоче заморозити війну в Україні, наростити військовий потенціал, ще раз здійснити бліцкриг, а далі нападати на інші країни.

Лише дві людини в світі можуть повпливати на Путіна / Іван Ступак - ТСН

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