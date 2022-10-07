Українські зенітники знищили ще два ворожих безпілотники: відео

Увечері 6 жовтня бойові підрозділи зенітних військ України знищили ще два безпілотники російських окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

“Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань ”Південь” та “Схід” увечері знищили ще два російських БпЛА”, - йдеться у повідомленні.

Українські військові зауважили, що типи ворожих безпілотників наразі уточнюють.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня сили протиповітряної оборони знищили 9 безпілотників-камікадзе Shahed-136, якими росіяни атакували Україну.

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