Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські зенітники знищили ще два ворожих безпілотники: відео

Дата публікації
Перегляди
35
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські зенітники знищили ще два ворожих безпілотники: відео

Фото: скриншот з відео

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео влучних пострілів по ворожих дронах, їхній тип наразі встановлюють.

Увечері 6 жовтня бойові підрозділи зенітних військ України знищили ще два безпілотники російських окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ, опублікувавши відповідне відео. 

“Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань ”Південь” та “Схід” увечері знищили ще два російських БпЛА”, - йдеться у повідомленні.

Українські військові зауважили, що типи ворожих безпілотників наразі уточнюють.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня сили протиповітряної оборони знищили 9 безпілотників-камікадзе Shahed-136, якими росіяни атакували Україну.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація