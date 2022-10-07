Украинские зенитчики уничтожили еще два вражеских беспилотника: видео

Воздушные силы ВСУ опубликовали видео точных выстрелов по вражеским дронам, их тип устанавливают.

Вечером 6 октября боевые подразделения зенитных войск Украины уничтожили еще два беспилотника российских оккупантов.

Об этом сообщили на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

"Военнослужащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания в оперативном подчинении воздушных соединений "Юг" и "Восток" вечером уничтожили еще два российских БПЛА", — говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что типы вражеских беспилотников уточняют.

Напомним, в ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 9 беспилотников-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атаковали Украину.

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