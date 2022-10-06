ВСУ сбили пять беспилотников России: среди них Mohajer-6, Shahed-136 и "Орлан-10"

Российские оккупанты продолжают терроризировать Украину беспилотниками.
Вооруженные силы Украины 6 октября сбили пять беспилотников, которые запустили российские оккупанты, среди них: Mohajer-6, Shahed-136 и "Орлан -10".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Украинские защитники сообщили, что ВСУ с 15:00 до 20:00 сбили пять российских беспилотников, в том числе:
- один ударный иранский беспилотный авиационный комплекс Mohajer-6;
- один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан -10";
- три иранских БпЛА-камикадзе Shahed-136
В ВСУ отметили, что российские дроны удалось сбить благодаря совместным усилиям воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр".
Атака Украины иранскими дронами
Российские оккупанты все чаще атакуют Украину иранскими дронами, поскольку у них могут быть проблемы с ракетами. Так, в ночь на 6 октября ВСУ сбили 9 иранских дронов.
Также оккупанты атаковали иранскими дронами город Белая Церковь на Киевщине. Из-за этого там возникли пожары.
Пока точно не известно, сколько дронов Иран передал России, поскольку власти этой страны упорно отрицают свое сотрудничество с государством-агрессором.
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