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ВСУ сбили пять беспилотников России: среди них Mohajer-6, Shahed-136 и "Орлан-10"

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ВСУ сбили пять беспилотников России: среди них Mohajer-6, Shahed-136 и "Орлан-10"

иллюстративная фотография / Фото: Associated Press

Российские оккупанты продолжают терроризировать Украину беспилотниками.

Вооруженные силы Украины 6 октября сбили пять беспилотников, которые запустили российские оккупанты, среди них: Mohajer-6, Shahed-136 и "Орлан -10".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Украинские защитники сообщили, что ВСУ с 15:00 до 20:00 сбили пять российских беспилотников, в том числе:

  • один ударный иранский беспилотный авиационный комплекс Mohajer-6;
  • один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан -10";
  • три иранских БпЛА-камикадзе Shahed-136

В ВСУ отметили, что российские дроны удалось сбить благодаря совместным усилиям воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр".

Атака Украины иранскими дронами

Российские оккупанты все чаще атакуют Украину иранскими дронами, поскольку у них могут быть проблемы с ракетами. Так, в ночь на 6 октября ВСУ сбили 9 иранских дронов.

Также оккупанты атаковали иранскими дронами город Белая Церковь на Киевщине. Из-за этого там возникли пожары.

Пока точно не известно, сколько дронов Иран передал России, поскольку власти этой страны упорно отрицают свое сотрудничество с государством-агрессором.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
934
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