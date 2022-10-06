Патриарх Кирилл поручил церковным служителям в России молиться о Путине

В России патриарх Кирилл поручил церковным служителям молиться за Путина, который 7 октября будет праздновать 70-летие.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Как отмечается, патриарх Кирилл 7 октября призывает россиян и всех церковных служителей молиться за фюрера Путина, развязавшего войну в Украине. Также в храмах планируется провести "особую просьбу о здоровье президента России", а также "провозгласят многолетие" для Путина.

Патриарх Кирилл поддерживает убийства мирных жителей в Украине

Недавно Епископ Российской православной церкви Патриарх Кирилл поддержал мобилизацию в РФ и призвал молиться за Путина. Он призвал россиян к "духовной мобилизации".

Он также обращался к состоятельным россиянам, чтобы те отдавать значительную часть своих денег тем, кто в этом нуждается. Если же богатые не будут делиться с бедными, то им "грозит ад".

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