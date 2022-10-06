Патріарх Кирил доручив церковним служителям в Росії молитися за Путіна

В Росії Патріарх Кирил доручив церковним служителям в молитися за Путіна, який 7 жовтня буде святкувати 70-річчя.

Про це пише російське видання “Медуза”.

Як зазначається, патріарх Кирил 7 жовтня закликає росіян та церковних служителів молитися за фюрера Путіна, який розв'язав війну в Україні. Також в храмах планується провести “особливе прохання про здоров'я президента Росії”, а також та “виголосять багатоліття” для Путіна.

Патріарх Кирил підтримує вбивства мирних мешканців в Україні

Нещодавно очільник Російської православної церкви Патріарх Кирил підтримав мобілізацію в РФ та закликав молитися за Путіна. Він закликав росіян до “духовної мобілізації”.

Він також звертався до заможних росіян, щоб ті віддавати значну частину своїх грошей тим, хто цього потребує. Якщо ж багаті не ділитимуться з бідними, то їм "загрожує пекло".

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