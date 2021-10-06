Церковне свято 7 жовтня: день пам'яті святої Теклі

Якщо на дубі багато жолудів, значить зима очікується м’яка, а майбутній рік врожайним.

7 жовтня православна церква вшановує пам'ять ранньохристиянської святої Теклі Іконійської.

Текля народилася в місті Іконії (сучасна турецька Конья) в родині багатих язичників. У 18 років вона побралася зі знатним юнаком, але почувши проповідь апостола Павла, вирішила не виходити заміж, а присвятити себе служінню Богу. Її наречений, збентежений таким рішенням, попросив правителя заарештувати апостола по звинуваченню в тому, що він "забороняє дівам одружуватися". Текля таємно відвідувала Павла, підкуповуючи тюремну варту своїми коштовностями. Коли про це стало відомо, обох святих віддали під суд. Теклю звели на вогнище, але раптовий дощ погасив полум'я. Відомо, що пізніше Текля навернула до християнства свою матір. Сама ж вона дожила до 90 років і померла в печері, ховаючись від язичницьких жерців.

Народні традиції і прикмети

У день Теклі жінки намагалися хоч трохи попрясти, щоб надалі охоту до цієї справи мати. Селяни копали буряк і останній раз збирали білі гриби. Якщо вдавалося набрати боровиків, їх подавали на стіл: смажили з картоплею або пекли пироги.

Цього дня грали весілля. Вважалося, що тоді шлюб буде міцним і щасливим. А ось дівчата ворожили на заміжжя - несли в баню калач і чекали, хто доторкнеться до руки. Якщо дотик був холодним - бути заміжньою за бідняком, якщо теплим - візьме в дружини чоловік заможний, а якщо ніхто красуню за руку не взяв - сидіти їй в дівках.

Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.

Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.

Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.

Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.

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Що заборонено робити 7 жовтня

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