В Одесі під час тривоги пролунали вибухи: місто знову атакували дрони-камікадзе (відео)

Перед цим в Одесі та області була оголошена повітряна тривога.

Пізно ввечері 6 жовтня в Одесі під час оголошеної повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У міській раді підтвердили вибухи в Одесі. Там повідомили, що працює протиповітряна оборони (ППО). Більше подробиць не розкривають.

Як інформують місцеві жителі у пабліках, Одесу знову атакували іранські дрони-камікадзе. За їхніми словами, нібито бачили три безпілотники, які збили сили ППО. Відповідні відео пубілкують у місцевих пабліках. Офіційного підтвердження цьому поки немає.

Додамо, що перед цим на території Одеської області оголосили повітряну тривогу, яка триває досі. Про це свідчить мапа тривог. Оголосили тривогу о 18:40.

Згодом в Одеській міській раді додали, що область знову атакували дронти-камікадзе "Shahed-136", які були збиті над морем.

Варто зазначити, останнім часом армія РФ почала масово використовувати іранські дрони-камікадзе. Як пояснюють військові експерти, росіяни масово атакують міста та селища іранськими дронами для економії високоточних ракет. Головна небезпека іранських БпЛА - вони становлять загрозу більше не для військових, а для цивільних людей та стаціонарних цивільних об'єктів. Експерти кажуть, що не існує системи ППО, яка б гарантовано збивала усі повітряні цілі.

Небезпека для тилових міст: іранські дрони складніше побачити на радарах

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