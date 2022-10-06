В Одессе во время тревоги раздались взрывы: город снова атаковали дроны-камикадзе (видео)

Перед этим в Одессе и области была объявлена воздушная тревога.

Поздним вечером 6 октября в Одессе во время объявленной воздушной тревоги раздались звуки взрывов.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В городском совете подтвердили взрывы в Одессе. Там сообщили, что работает противовоздушная оборона (ПВО). Больше подробностей не раскрывают.

Как информируют местные жители в пабликах, Одессу снова атаковали иранские дроны-камикадзе. По их словам, якобы видели три беспилотника, сбивших силы ПВО. Соответствующие видео публикуют в местных пабликах. Официального подтверждения этому пока нет.

Добавим, что перед этим на территории Одесской области объявили продолжающуюся воздушную тревогу. Об этом свидетельствует карта тревог. Объявили тревогу в 18.40.

Впоследствии в Одесском городском совете добавили, что область снова атаковали дронты-камикадзе "Shahed-136", которые были сбиты над морем.

Следует отметить, что в последнее время армия РФ начала массово использовать иранские дроны-камикадзе. Как объясняют военные эксперты, россияне массово атакуют города и селения иранскими дронами для экономии высокоточных ракет. Главная опасность иранских БПЛА – они представляют угрозу больше не для военных, а для гражданских людей и стационарных гражданских объектов. Эксперты говорят, что нет системы ПВО, которая бы гарантированно сбивала все воздушные цели.

Опасность для тыловых городов: иранские дроны сложнее увидеть на радарах

Читайте также: