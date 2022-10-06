На півдні України підрозділи ЗСУ ліквідували 6 дронів-камікадзе

В Одеській та Миколаївській областях під час ворожої атаки успішно спрацювали засоби української протиповітряної оборони.

У ніч проти 6 жовтня під час атаки дронів-камікадзе на півдні України підрозділи ЗСУ ліквідували 6 безпілотників.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Атака дронів-камікадзе на Одещину та Миколаїв. Знищено 6 БпЛА. Дякуємо ЗСУ!" - написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше у соцмережах мешканці Одеської області повідомляли про звуки роботи української ППО і навіть публікували відео збитих "мопедів", як називають дрони-камікадзе іранського виробництва, які застосовують для атак російські окупанти.

Повітряної тривоги ні в Одеській, ні в Миколаївській області не оголошували.

Нагадаємо, удосвіта 1 жовтня в Одеській області російські окупанти здійснили ракетну атаку, пошкодивши електропідстанцію на об'єкті промислової інфраструктури.

Читайте також: