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Росіяни атакували Харків: на місці обстрілу - сильна пожежа

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Росіяни атакували Харків: на місці обстрілу - сильна пожежа

Фото: Associated Press

Ворог обстріляв інфраструктурний об'єкт у Основ'янському районі міста, про постраждалих інформації поки немає.

У ніч проти 6 жовтня російські окупанти завдали удару по місту Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі..

"Ворог обстріляв інфраструктурний об'єкт у Основ'янському районі Харкова. На місці "прильоту" зараз пожежа", - йдеться у повідомленні.

За словами міського голови Харкова, інформацію про постраждалих та ступінь руйнування об'єкта наразі уточнюють.

Під час обстрілу на території Харківської області було оголошено повітряну тривогу, яка завершилася після 3 години ночі.

Нагадаємо, у ніч проти 4 жовтня російська армія обстріляла Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
813
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