Кремль призначив куратора з “розвитку” окупованих в Україні територій

Російський уряд доручив займатися "розвитком нових територій" Вадиму Васильєву, який отримав посаду заступника міністра будівництва та ЖКГ РФ.

Куратором тимчасово окупованих територій України, які господар Кремля Володимир Путін намагається анексувати, уряд Російської Федерації призначив Вадима Васильєва. Його призначено на посаду заступника міністра будівництва та житлово-комунального господарства Росії.

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на розпорядженні прем'єра Михайла Мішустіна.

За інформацією видання, раніше в російському Мінбуді повідомили, що новий заступник міністра займатиметься розвитком “нових територій”, які РФ намагається анексувати в України. Мова йде про так звані “ДНР”, “ЛНР” та тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

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Джерело РБК в уряді уточнило, що Васильєв до травня обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин Мінфіну.

Нагадаємо, 5 жовтня Кремль завершив процедуру спроби анексії шляхом внесення поправок до Конституції Росії на підставі відповідного указу Путіна. Таким чином, Путін "узаконив" своїм підписом захоплення Луганщини та Донеччини, а також частин Херсонської та Запорізької областей.

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