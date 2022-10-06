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Оперативна пауза: Арестович пояснив "затишшя" на Східному фронті

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Оперативна пауза: Арестович пояснив "затишшя" на Східному фронті

За словами радника ОП, окупанти зуміли зачепитися за деякі рубежі і також перебувають в оперативній паузі.

На Східному фронті українські військові взяли оперативну паузу, щоб поповнити резерви.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Ця доба більш-менш спокійна, тому що, грубо кажучи, ми зараз взяли паузу, щоб поповнити резерви. І далі все продовжиться так само гарно, як і було", – запевнив він.

За словами радника ОП, окупанти зуміли зачепитися за деякі рубежі і також перебувають в оперативній паузі. Загарбники сподіваються швидко поповнити запаси озброєння, боєприпасів та особового складу, "що їм буде зробити значно складніше, ніж нам".

"Якщо говорити про російські пабліки, то вони говорять, що дорога від Сватового до Кремінної перерізана українськими силами. Я не знаю, чи так це. Окремі російські телеграм-канали пророкують падіння Сватового. У суботу, 30 вересня, ми казали, що до виходу на Сватове ще довго. Ось ми бачимо, розмови (про ймовірність звільнення Сватового. – Ред.)", – сказав Арестович.

Раніше Олексій Арестович прокоментував присвоєння Кадирову звання генерал-полковника.

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Дата публікації
Перегляди
112
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