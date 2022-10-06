Оперативная пауза: Арестович объяснил "затишье" на Восточном фронте

По словам советника ОП, оккупанты сумели зацепиться за некоторые рубежи и также находятся в оперативной паузе.
На Восточном фронте украинские военные взяли оперативную паузу для пополнения резервов.
Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
"Эти сутки более или менее спокойны, потому что, грубо говоря, мы сейчас взяли паузу, чтобы пополнить резервы. И дальше все продолжится так же хорошо, как и было", – заверил он.
По словам советника ОП, оккупанты сумели зацепиться за некоторые рубежи и также находятся в оперативной паузе. Захватчики надеются быстро пополнить запасы вооружения, боеприпасов и личного состава, "что им будет сделать гораздо сложнее, чем нам".
"Если говорить о российских пабликах, то они говорят, что дорога от Сватового до Кременной перерезана украинскими силами. Я не знаю, так ли это. Отдельные российские телеграмм-каналы прочат падение Сватового. В субботу, 30 сентября, мы говорили, что до выхода на Сватово еще долго. Вот мы видим, разговоры (о вероятности освобождения Сватового. – Ред.)", – сказал Арестович.
Ранее Алексей Арестович прокомментировал присвоение Кадырову звания генерал-полковника.
Читайте также:
- Мобилизированные россияне взбунтовались и отказываются ехать на войну (видео)
- Только за сутки: Зеленский рассказал об освобождении еще трех населенных пунктов в Херсонской области
- ВСУ освобождают Луганщину: все, что известно о деоккупации и важных точках на фронте