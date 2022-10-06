Оперативная пауза: Арестович объяснил "затишье" на Восточном фронте

По словам советника ОП, оккупанты сумели зацепиться за некоторые рубежи и также находятся в оперативной паузе.

На Восточном фронте украинские военные взяли оперативную паузу для пополнения резервов.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Эти сутки более или менее спокойны, потому что, грубо говоря, мы сейчас взяли паузу, чтобы пополнить резервы. И дальше все продолжится так же хорошо, как и было", – заверил он.

По словам советника ОП, оккупанты сумели зацепиться за некоторые рубежи и также находятся в оперативной паузе. Захватчики надеются быстро пополнить запасы вооружения, боеприпасов и личного состава, "что им будет сделать гораздо сложнее, чем нам".

"Если говорить о российских пабликах, то они говорят, что дорога от Сватового до Кременной перерезана украинскими силами. Я не знаю, так ли это. Отдельные российские телеграмм-каналы прочат падение Сватового. В субботу, 30 сентября, мы говорили, что до выхода на Сватово еще долго. Вот мы видим, разговоры (о вероятности освобождения Сватового. – Ред.)", – сказал Арестович.

Ранее Алексей Арестович прокомментировал присвоение Кадырову звания генерал-полковника.

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