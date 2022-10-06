Можуть зібрати 17 млн: Арестович розповів, скільки людей вже мобілізувала Росія

Арестович заявив, що РФ може призвати ще 17 млн осіб, проте це не змінить ситуацію.

Росія вже зібрала на навчальних центрах і полігонах 92 тисячі мобілізованих.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Це значно менше, ніж заплановані 200 тисяч. Документ з російського Міноборони свідчить, що РФ зіткнулася "з низкою складнощів під час проведення мобілізації". Перша хвиля вся піде на поповнення підрозділів, які вже є, які поповняться військовою технікою з ремонту, технікою, знятою зі зберігання. І там залишки кадрового ядра — до нього додадуть мобілізованих, ці 90 тисяч", — каже Арестович.

За його інформацією, російське командуваня сумнівається у можливості формування нових бойових з'єднань з мобілізованих. Арестович заявив, що РФ може призвати ще 17 млн осіб, проте це не змінить ситуацію.

"Це все буде тільки для внутрішнього російського порядку денного, пов'язаного з постановкою людей під контроль на численних полігонах, щоб на мітинги не ходили. І має головну мету — рішення соціальної бази протесту, тому що у військовому відношенні не вдається їх озброїти", — підсумував він.

Також Арестович розповів про нового "рекордсмена" серед мобілізованих – 59-річного підполковника Олександра Фомичева, який загинув на фронті через 4 дні після призову.