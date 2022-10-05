Путін почав проводити приховану мобілізацію ще в травні – розвідка

Після перших значних невдач російської армії у війні з Україною у Росії почали проводити приховану мобілізацію.

У Росії почали проводити приховану мобілізацію ще в травні цього року після перших значних невдач своєї армії.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в ефірі "Орестократії".

"Ще у травні з'явилися перші ознаки, що росія не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила. Швидке захоплення Києва та повна окупація України не вдалися. Тоді ж почали з'являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення "бойового армійського резерву країни", почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з'явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення в РФ. Було багато прикладів того, що таємно проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив", – зазначив він.

Також Скібіцький наголосив, що загроза оголошення "часткової" мобілізації у РФ полягає у тому, що велика кількість росіян буде відправлена на територію України, а тому необхідно буде витрачати більше українських ресурсів для їх знищення.

Нагадаємо, що на тимчасов окупованих Росією територіях України, зокрема і в Мелітополі, триває примусова мобілізація. Як розповів міський голова Мелітополя Іван Фодоров, чоловіків виловлюють просто на вулицях.