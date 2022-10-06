Россияне атаковали Харьков: на месте обстрела – сильный пожар

Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе города, о пострадавших информации пока нет.
В ночь на 6 октября российские оккупанты нанесли удар по городу Харькову.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
"Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова. На месте "прилета" сейчас пожар", — говорится в сообщении.
По словам городского головы Харькова, информацию о пострадавших и степени разрушения объекта уточняют.
Во время обстрела на территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога, которая завершилась после 3 часов ночи.
Напомним, в ночь на 4 октября российская армия обстреляла Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области.
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