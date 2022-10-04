Впервые за полторы недели Харьков содрогался от взрывов: ракеты прилетели в два района

46-летняя женщина погибла в Харькове во время ракетных обстрелов.

Россияне ударили по Харькову после полуночи, под удар попали два района, говорится в ТСН.

В полночь раздался сигнал тревоги и уже через 2 минуты было слышно два мощных взрыва. Уже известно, что под огнем оказались Новобаварский и Холодногорский районы.

В областной военной администрации отметили, что оккупанты попали в предприятие и инфраструктурный объект, на месте сразу занялись пожары. Почти три часа пожарные боролись с огнем. Позже под завалами спасатели обнаружили тело 46-летней женщины, работавшей там охранником.

После взрывов в некоторых районах города исчез свет, обесточена и сеть "Укрзализныци". Поезда продолжают движение, правда с опозданием – сообщают в ведомстве.

Напомним, что накануне россияне запустили ракету в больницу в Купянске. Четырехэтажное здание почти полностью разрушено. Погиб врач-анастезиолог, еще одна медсестра получила ранения. В настоящее время продолжается разбор завалов больницы, однако уже сообщили, что пациентов в момент взрыва в заведении не было.

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