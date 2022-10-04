Синоптик сообщила, когда в Украину придет бабье лето

Потепление в Украине начнется со среды — 5 октября и продлится неделю — до 12 октября. Воздух прогреется от 14 до 21 градуса тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Наконец-то придет к нам в гости бабье лето. Немного коротенькое — на неделю, однако без дождей, с сухим воздухом, солнечными прояснениями, прекрасными туманами и, хоть и относительным, но все же приятным теплым воздухом с температурой", — рассказала она.

Между тем, во вторник, 4 октября, холодно будет на севере и западе Украины. Температура воздуха будет составлять лишь +8+12 градусов. В центральных областях ожидается +10+15 градусов, а на востоке и юге столбики на термометрах покажут +14-19 градусов.

Дожди во вторник будут в западных областях, северных и местами на востоке Украины. В большинстве центральных областей и на юге существенные осадки маловероятны.

В Киеве 4 октября ожидается облачная, с периодическим дождем погода. В течение дня температура воздуха будет в пределах +9 градусов.

Напомним, уже через несколько дней на смену похолоданию и дождям придет бабье лето. С 5 октября в Украине изменятся погодные условия. Придет теплая и ясная погода, рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

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