Синоптикиня повідомила, коли до України прийде бабине літо

Потепління в Україні розпочнеться від середи - 5 жовтня, і буде тривати тиждень - до 12 жовтня. Повітря прогріється від 14 до 21 градуса тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"Нарешті прийде до нас у гості бабине літо. Трохи куценьке - на тиждень, проте без дощів, із сухим повітрям, сонячними проясненнями, прекрасними туманами та, хоч і відносним, але все ж приємним теплим повітрям із температурою", - розповіла вона.

Тим часом у вівторок, 4 жовтня, холодно буде на півночі та заході України. Температура повітря становитиме лише +8+12 градусів. У центральних областях очікується +10+15 градусів, а на сході та півдні стовпчики на термометрах покажуть +14-19 градусів.

Дощі у вівторок будуть у західних областях, північних та подекуди на сході України. У більшості центральних областей та на півдні суттєві опади малоймовірні.

У Києві 4 жовтня очікується переважно хмарна, з періодичним дощем погода. Протягом дня температура повтря буде в межах +9 градусів.

Нагадаємо, вже за декілька днів на зміну похолоданню та дощам прийде бабине літо. Від 5 жовтня в Україні зміняться погодні умови. Настане тепла та ясна погода, розповів народний синоптик Стас Щедрін.

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