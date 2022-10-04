Путінська "мобілізація" підірве економіку Росії - Американський інститут підприємництва

Чим більше Кремль мобілізує, тим більше чоловіків намагатимуться покинути країну, вважає Елізабет Броу.

Мобілізація Путіна ще більше підірве російську економіку, оскільки у Москви немає плану, ким замінити працівників, які або втекли з країни, або були мобілізовані.

Про це сказала Елізабет Броу, постійна співробітниця Американського інституту підприємництва, повідомляє Politico.

В РФ цілком можливо вдасться мобілізувати 300 тисяч резервістів, як Путіну потрібні для війни в Україні, але від моменту оголошення мобілізації близько 360 тисяч чоловіків уже вирушили до Грузії та Казахстану, щоб уникнути цієї долі, а велика кількість чоловіків виїхала до інших країн.

За словами Броу, чим більше Кремль мобілізує, тим більше чоловіків намагатимуться залишити країну, і це матиме величезні наслідки для робочих місць у РФ, а отже, і для економіки. І у Росії немає жодного плану вирішення цього питання.

Чоловіки, які зараз відчайдушно залишають Росію, ​​працездатні та працездатного віку. Але як мобілізація, так і втеча такої кількості людей створять ще одну проблему — відсутність кваліфікованих працівників у кожному секторі.

Броу пише, що в РФ немає системи забезпечення безперервності життя суспільства у воєнний час. І немає достатньої кількості жінок, які могли б швидко зайняти місця чоловіків, які залишили країну.

Як приклад, вона наводить Швецію і Фінляндію, які вже мають чіткий план дій щодо функціонування суспільства на випадок війни.

Нагадаємо, у Росії невдоволення мобілізацією набирає обертів. У Рязані на автовокзалі чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

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