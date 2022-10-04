Як купити Біткоїн в Україні у 2022

Інвестиції в Біткоїн та інші цифрові валюти давно перестали бути чимось надзвичайним. Висока волатильність цього альткоїну зовсім не відлякує інвесторів, а навіть навпаки – робить його привабливим завдяки можливості заробити на різниці курсів.

Сьогодні поговоримо про ситуацію на ринку криптовалют в останні кілька років, доцільність інвестування в Біткоїн та оптимальний канал придбання цієї віртуальної монети.

Як змінювався курс Біткоїна за останні роки: разючі злети та падіння

Те, що Біткоїн – це перспективний об’єкт для інвестування, стало зрозуміло ще у 2017 році, коли відбувся перший зліт курсу монети до $17 899. І це на тлі того, що кількома місяцями раніше його курс ледве перевищував $1000.

Після цього кілька років Біткоїн був відносно стабільним і не перевищував історичного максимуму 2017 року. Найцікавіше розпочалося на початку 2021 року. Курс альткоїну почав поступово зростати, поки у квітні не побив минулий максимальний показник практично в 3,5 раза й склав $61 572.

Однак не встигли інвестори підрахувати свій прибуток, як Біткоїн звалився вдвічі – у липні 2021 його курс знизився до $30 817. Але монета зуміла вибратися з цієї ями. Вже в листопаді її вартість побила всі рекорди – вона торгувалася за $66 971.

Що сталося з ринком криптовалют у 2022: розбираємось у причинах

У червні 2022 відбулися цілком закономірні зміни у сфері цифрових валют. Так, курс Біткоїна склав $20 599, шокуючи всіх, хто вклав у монету свої заощадження.

Чому ми називаємо такий стан речей закономірним? Все просто. Світ сколихнула повномасштабна війна на території України. У результаті спостерігається небачена за останні 40 років інфляція, а базова відсоткова ставка зросла відразу на 50 пунктів. Але ринок криптовалют почав падати ще до цих подій у період ескалації конфлікту у східних регіонах країни.

Сьогодні Біткоїн продовжує дешевшати – на момент написання статті обміняти криптовалюту можна за курсом $19 094, що на $5 тис. менше, ніж було лише місяць тому, у серпні.

Що буде далі?

Через такі невтішні події на криптовалютному ринку може здатися, що Біткоїн поступово втрачає свою привабливість для інвесторів. Але чи так це насправді?

Експерти стверджують, що власникам Біткоїнів не варто поспішати позбутися їх. Такі різкі стрибки курсу – нормальне явище для віртуальних грошей, і потрібно лише почекати, поки закінчиться чергова криза.

За прогнозами аналітиків, у курсу Біткоїна є всі шанси перевищити позначку $30 000 вже цього року. У 2023 вартість цього альткоїну, ймовірно, зросте до $70 000 і продовжить своє зростання до $962 484 у 2030 році.

Існують і менш оптимістичні прогнози, за якими нинішній курс цифрової монети – це ще не межа. Скептики передбачають, що зовсім скоро купити Біткоїн можна буде всього за $8 000. Вони попереджають, що потрібно бути вкрай обережними. Якщо ви вирішили купити криптовалюту, пам’ятайте: будь-які операції з віртуальними активами – це завжди ризик.

Способи купівлі Біткоїна: як звести ризики до мінімуму

Сьогодні обмін Біткоїна можна здійснити кількома способами:

На криптобіржах. Це ресурси, у яких угоди купівлі-продажу здійснюються автоматично. На P2P-платформах. Це своєрідні маркетплейси цифрових активів, на яких продавцям та покупцям необхідно спілкуватися для того, щоб продати або купити Біткоїн. У криптоматах. Це спеціальні термінали, які доступні поки тільки у великих містах і дозволяють купити Біткоїн за гривні. В онлайн-обмінниках. Такі послуги користуються у клієнтів найбільшою популярністю завдяки низці переваг. Тут можна купити криптовалюту швидко, а головне – безпечно.

Вибираючи сервіс, щоб купити Біткоїн, зверніть увагу на переваги віртуальних обмінних пунктів.

Переваги онлайн-обмінників:

Наявність власного активу популярних криптовалют. Це гарантує проведення угоди в обміннику. Присутність альтернативи. На сучасному ринку існує багато онлайн-обмінників, кожен із яких пропонує свої умови проведення обміну – ви можете вибрати оптимальний варіант. Доступ до кількох цифрових та фіатних валют. Обмінники, як правило, дозволяють проводити обмін у кількох напрямках. Можливість вибору відповідного платіжного інструменту. Банківські картки, онлайн-гаманці, міжнародні платіжні системи – вибирайте той спосіб оплати, який вам найбільш зручний. Простота та зручність таких платформ. Ви можете купити криптовалюту без реєстрації та отримати потрібну монету практично миттєво.

Один з онлайн-обмінників, який максимально відповідає вищезазначеним вимогам – Changeit. Його користувачі можуть купити криптовалюту в Україні за національну валюту та отримати доступ до численних вигод ресурсу:

достатність власних цифрових активів;

мінімальні комісії;

зручний інтерфейс;

підтримка банківських карток Visa/Mastercard;

можливість купити за гривні BTC, ETH, USDT та інші цифрові монети.

Купити криптовалюту в онлайн-обміннику – це просто, але все ж таки краще мати перед очима покроковий гайд використання сервісу.

Коротка інструкція придбання BTC на Changeit

Купити Біткоїн в онлайн-обміннику Changeit дуже просто і швидко, адже реєструватися на порталі немає потреби. Все, що вам потрібно зробити, це:

У лівому кутку сайту біля логотипа компанії в меню “Обмін” вибрати валюту, яку бажаєте обміняти. У нашому випадку – це “Купити Біткоїн за гривню”. Вказати суму, яку бажаєте обміняти. Ви одразу побачите суму в Біткоїнах з урахуванням усіх комісій. Натиснути кнопку “Обміняти” та вказати номер свого криптогаманця. Внести персональні дані або увійти до наявного облікового запису. Перейти до оплати – для цього вам потрібно вказати номер своєї банківської картки, попередньо впевнившись, що ліміту на ній достатньо для покупки.

Тепер дочекайтеся закінчення транзакції та починайте заробляти на інвестиціях у криптовалюту! Зверніть увагу: швидкість проведення операції залежить від рівня завантаженості блокчейна.

Підсумуємо

Інвестиції в Біткоїн – це дуже ризикована операція, зважитися на яку можуть далеко не всі. Якщо ви все ж таки хочете вкласти кошти у віртуальну монету, варто хоча б мінімізувати ризики при її покупці. Для цього важливо вибрати надійний онлайн-обмінник без прихованих комісій та інших неприємних сюрпризів.