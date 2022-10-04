Как купить Биткоин в Украине в 2022

Инвестиции в Биткоин и другие цифровые валюты давно перестали быть чем-то чрезвычайным. Высокая волатильность этого альтокина совсем не отпугивает инвесторов, а даже наоборот – делает его привлекательным благодаря возможности заработать на разнице курсов.

Сегодня поговорим о ситуации на рынке криптовалют в последние несколько лет, целесообразности инвестирования в Биткоин и оптимальном канале приобретения этой виртуальной монеты.

Как менялся курс Биткоина за последние годы: разительные взлеты и падения

То, что Биткоин – это многообещающий объект для инвестирования, стало понятно еще в 2017 году, когда произошел первый взлет курса монеты до $17 899. И это на фоне того, что несколькими месяцами ранее его курс едва превышал $1000.

После этого несколько лет Биткоин был относительно стабильным и не превышал исторического максимума 2017 года. Самое интересное началось в начале 2021 года. Курс альтокина начал постепенно расти, пока в апреле не поразил прошлый максимальный показатель практически в 3,5 раза и составил $61 572.

Однако не успели инвесторы подсчитать свою прибыль, как Биткоин упал вдвое – в июле 2021 года его курс снизился до $30 817. Но монета сумела выбраться из этой ямы. Уже в ноябре ее стоимость побила все рекорды – она торговалась за $66,971.

Что произошло с рынком криптовалют в 2022 году: разбираемся в причинах

В июне 2022 г. произошли вполне закономерные изменения в сфере цифровых валют. Так, курс Биткоина составил $20 599, шокируя всех, кто вложил в монету свои сбережения.

Почему мы называем такое положение вещей закономерным? Всё просто. Мир потрясла полномасштабная война на территории Украины. В результате наблюдается невиданная за последние 40 лет инфляция, а базовая процентная ставка выросла сразу на 50 пунктов. Но рынок криптовалют стал падать еще до этих событий в период эскалации конфликта в восточных регионах страны.

Сегодня Биткоин продолжает дешеветь – на момент написания статьи обменять криптовалюту можно по курсу $19 094, что на $5 тыс. меньше, чем было месяц назад, в августе.

Что будет дальше?

Из-за таких неутешительных событий на криптовалютном рынке может показаться, что Биткоин постепенно теряет свою привлекательность для инвесторов. Но так ли это действительно?

Эксперты утверждают, что владельцам Биткоинов не стоит торопиться избавиться от них. Такие резкие скачки курса – нормальное явление для виртуальных денег, и нужно лишь подождать, пока закончится очередной кризис.

По прогнозам аналитиков, у курса Биткоина есть все шансы превысить отметку в $30 000 уже в этом году. В 2023 году стоимость этого альтокина, вероятно, вырастет до $70 000 и продолжит свой рост до $962 484 в 2030 году.

Есть и менее оптимистичные прогнозы, по которым нынешний курс цифровой монеты – это еще не предел. Скептики предполагают, что совсем скоро купить Биткоин можно будет всего за $8 000. Они предупреждают, что нужно быть очень осторожными. Если вы решили купить криптовалюту, помните: какие-либо операции с виртуальными активами – это всегда риск.

Способы покупки Биткоина: как свести риски к минимуму

Сегодня обмен Биткоина можно осуществить несколькими способами:

На криптобиржах. Это ресурсы, при которых сделки купли-продажи совершаются автоматически. На P2P-платформах. Это своеобразные маркетплейсы цифровых активов, на которых продавцам и покупателям необходимо общаться для того, чтобы продать или купить Биткоин. В криптоматах. Это специальные терминалы, которые доступны пока только в крупных городах и позволяют купить Биткоин за гривны. В онлайн-обменниках. Такие услуги пользуются у клиентов наибольшей популярностью благодаря ряду преимуществ. Здесь можно купить криптовалюту быстро, а главное – безопасно.

Выбирая сервис, чтобы купить Биткоин, обратите внимание на преимущества виртуальных обменных пунктов.

Преимущества онлайн-обменников:

Наличие собственного актива популярных криптовалют. Это гарантирует проведение соглашения в обменнике. Присутствие альтернативы. На современном рынке существует много онлайн-обменников, каждый из которых предлагает свои условия обмена – вы можете выбрать оптимальный вариант. Доступ к нескольким цифровым и фиатным валютам. Обменники, как правило, разрешают проводить обмен в нескольких направлениях. Возможность выбора соответствующего платежного инструмента. Банковские карты, онлайн-кошельки, международные платежные системы – выбирайте тот способ оплаты, который вам наиболее удобен. Простота и удобство таких платформ. Вы можете купить криптовалюту без регистрации и получить нужную монету практически мгновенно.

Один из онлайн-обменников, максимально отвечающий вышеуказанным требованиям – Changeit. Его пользователи могут купить криптовалюту в Украине за национальную валюту и получить доступ к многочисленным выгодам ресурса:

достаточность собственных цифровых активов;

минимальные комиссии;

удобный интерфейс;

поддержка банковских карт Visa/Mastercard;

возможность купить по гривне BTC, ETH, USDT и другие цифровые монеты.

Купить криптовалюту в онлайн-обменнике – это просто, но все же лучше иметь перед глазами пошаговый гайд использования сервиса.

Краткая инструкция покупки BTC на Changeit

Купить Биткоин в онлайн-обменнике Changeit очень просто и быстро, ведь регистрироваться на портале нет нужды. Все, что вам нужно сделать, это:

В левом углу сайта у логотипа компании в меню Обмен выбрать валюту, которую хотите обменять. В нашем случае – это "Купить Биткоин за гривну". Указать сумму, которую хотите обменять. Вы сразу увидите сумму в Биткоинах с учетом всех комиссий. Нажать кнопку “Обменять” и указать номер криптогаманца. Внести персональные данные или войти в существующую учетную запись. Перейти к оплате – для этого вам нужно указать номер своей банковской карты, предварительно убедившись, что лимита на ней достаточно для покупки.

Теперь дождитесь окончания транзакции и начинайте зарабатывать на инвестициях в криптовалюту! Обратите внимание : скорость проведения операции зависит от уровня загруженности блокчейна.

Подытожим

Инвестиции в Биткоин – это очень рискованная операция, решиться на которую могут далеко не все. Если вы все же желаете вложить средства в виртуальную монету, стоит хотя бы минимизировать опасности при ее покупке. Для этого важно выбрать надежный онлайн-обменник без скрытых комиссий и прочих неприятных сюрпризов.