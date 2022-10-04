В Северодонецке школы не работают, а в Хрустальном мужчин ищут дроны — Гайдай

В оккупированных городах Луганщины – Северодонецке, Лисичанске и Попасной – российские захватчики только обещают улучшить жизнь.

В Луганской области люди живут без обещанного восстановления централизованного газоснабжения. Прошло более трех месяцев после оккупации, а обещания – только обещания. Мол, восстановление инфраструктуры не позволило провести оперативную обстановку.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в этих населённых пунктах даже к 1 сентября не подготовились. В частности, в Северодонецке еще не работает ни одна школа. Более того — 15 октября отопительный сезон не начнется.

"В то же время, та же оперативная обстановка не мешала в течение этих месяцев организовывать кучу массовых мероприятий, а главное — провести так называемый "референдум". Голосовать на протяжении почти недели 98% жителей ситуация на фронте не мешала — заменить лишний участок водо- или газопровода в течение трех месяцев безопасной возможности не было, как там у них говорят: "Основенный для паники нет", — подчеркнул глава Луганской области.

К слову, мужчин для принудительной мобилизации в регионе решили искать более тщательно. К примеру, военкомы в Хрустальном запустили на улицах города дроны.

Как сообщалось, российские оккупанты вывозят людей, находившихся в Сватовской психушке, чтобы сделать из нее место обороны. Больница имеет хорошую сеть подземных комнат. Поэтому выбор россиян ясен, ведь это здание может служить как укрепление.

Читайте также: