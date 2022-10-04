30 прилетов в день: пограничные села на Сумщине под постоянным огнем

В приграничных селах на Сумщине снаряды врага падают прямо возле домов и на огородах селян, больше всего страдают жители, чьи дворы в нескольких сотнях метров от границы, говорится в ТСН.

Пограничная Юнаковка ежедневно в тревоге, от оккупантов отделяет только лесополоса, но не защищает. Ежедневно снаряды падают все ближе во дворах и огородах селян, особенно под прицелом врага электросети. "В селе две линии в 10 киловольт порвали. И это буквально неделя прошла, как две линии порвало в начале села, теперь с этой стороны. Начиная с фермы все побило провода", — показывают местные.

Не меньше от атак рашистов страдают селяне Павловки. За последнюю неделю здесь уже третий обстрел. "Было около 30 прилетов", – говорят люди.

В последний раз били по центру села, воронка осталась возле памятника, избиты окна здания старостата, осколками повреждены окрестные дома. В деревне остались самые стойкие, впрочем, у каждого нервы – словно струна. "Каждый громкий звук и все, тебя трясет будто бы током бьет, очень страшно", — рассказывают крестьяне.

Елена во время последнего обстрела едва успела добежать с сыном до хранилища. "Схватила его в чем был, без носочков и быстро в погреб. Молилась. Звонила по телефону мужу, говорила, думала, что не выживем", — делится женщина.

После пережитого в хранилище беспокоится за здоровье маленького сынишки и хочет хотя бы ненадолго вывезти его подальше от ужасов. "Мой ребенок лежал и даже не говорил. Я боялась, что он совсем может не заговорить, он молчал. Ему 4 года и он молчал. Он не плакал, ни смеялся, у него вообще ноль эмоций было – это самое страшное было", — рассказывает Елена.

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Уже во второй раз осталась без стекол дом Анатолия. За последние дни на его огород уже четыре снаряда прилетело. Сначала от обстрелов прятался, а теперь, говорит, надоело. "Не хочу прятаться, когда убьют, так пусть сразу. Мы на своей земле, мы никуда не поедем, пусть они уйдут", — говорит мужчина.

В соседней Сосновке россияне постоянно стряпают по ферме и пытаются уничтожить зерносклады. "Немного сделали, зерно закрыли. Только перекрыли, а снова прилетело", — рассказывает руководитель агрофирмы Сергей Дмитренко.

В деревенском магазине в подвале обустроили бомбоубежище, чтобы было куда бежать, если обстрел застал посреди улицы. Но панике никто не поддается, люди объединяются, чтобы легче переносить страх. "По нам стреляют, а мы выживаем. Я сосновец по природе, я здесь родился и здесь и буду умирать. Сосновка – это моя жизнь. Все отстроим, все отремонтируем, Слава Украине, Слава нации и *** Российской Федерации", — говорит. Сергей Дмитренко.

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