Синоптики спрогнозировали, когда и насколько придет в Украину бабье лето

Бабьему лету в Украине быть, но недолго.

Дождливая погода и сильным ветром и прохладой удержится еще два дня, а затем придет долгожданное бабье лето.

Со среды недели температура воздуха начнет постепенно повышаться, а дожди остановятся, рассказывают синоптики ТСН.

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На Западе страны еще удержится порывистый ветер, но к концу недели он стихнет. На большинстве территории Украины температура ночью ожидается 4-9 градусов тепла, днем – 8-13. На Юге и Востоке до 19-20 градусов.

Тепло в стране продержится до 11 октября, а уже с 12-го ожидается незначительное похолодание и осадки.

"Потепление мы ожидаем ближе к концу недели. На следующей неделе, примерно это 5-11 октября. Как раз будет повышение температуры. Украина будет находиться в поле повышенного давления. Но таких сильно высоких температурных значений мы не будем прогнозировать. Приблизительно 14-19 градусов. На юге немного теплее до 21 градуса", — рассказывает синоптик "Укргидрометцентра" Диана Кривобок.

Напомним, в Киеве и области в понедельник, 3 октября, объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра до 15-20 м/с. В Соломенском районе столицы непогода уже наделала беды: упало дерево, повредило авто и оборвало провода электросети. Обнаженные провода оказались в луже.

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