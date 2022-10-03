Синоптики спрогнозували, коли і наскільки прийде до України бабине літо

Бабиному літу в Україні бути, але недовго.
Дощова погода із сильним вітром і прохолодою утримається ще два дні, а потім прийде довгоочікуване бабине літо.
Від середини тижня температура повітря почне поступово підвищуватися, а дощі припиняться, розповідають синоптики ТСН.
На заході країни ще утримається поривчастий вітер, але до кінця тижня він стихне. На більшості території України температура вночі очікується 4-9 градусів тепла, вдень - 8-13. На півдні та сході - до 19-20 градусів.
Тепло в країні протримається до 11 жовтня, а вже від 12 очікується незначне похолодання й опади.
"Потепління ми очікуємо ближче до кінця тижня. На наступному тижні, приблизно це 5-11 жовтня. Саме буде підвищення температури. Україна перебуватиме в зоні підвищеного тиску. Але таких сильно високих температурних значень ми не будемо прогнозувати. Приблизно 14-19 градусів. На півдні трішки тепліше - до 21 градуса", - розповідає синоптикиня "Укргідрометцентру" Діана Кривобок.
Нагадаємо, в Києві та області в понеділок, 3 жовтня, оголошено штормове попередження через сильні пориви вітру до 15-20 м/с. У Солом’янському районі столиці негода вже наробила лиха: впало дерево, пошкодило авто та обірвало дроти електромережі. Оголені дроти опинилися в калюжі.
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