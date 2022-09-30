Дагестан просить у Путіна пів року "відстрочки" від мобілізації

Дружина мусульманського лідера Дагестану заявила, що ця автономна республіка РФ так само, як Чечня, уже виконала свій “план”.

Після масових протестів проти оголошеної в РФ “часткової” мобілізації радниця муфтія Дагестану та його дружина Айна Гамзатова опублікувала звернення до російського президента Володимира Путіна з проханням "відстрочити" мобілізацію в цій автономній республіці.

Текст свого листа до Путіна вона опублікувала у четвер, 29 вересня, у Telegram-каналі, повідомляє digi24.

Звернення з’явилося після того, як у Дагестані відбулися протести проти мобілізації, які супроводжувалися жорстким протистоянням між демонстрантами та правоохоронцями.

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“Виходячи з озвучених цифр - 300 тисяч, і виходячи з кількості суб'єктів Російської Федерації, Дагестан, як і Чечня, план мобілізації виконали. Ми з моїми людьми просимо вас, враховуючи те, що з трьох мільйонів жителів Дагестану вже записані понад три тисячі жителів, серед них багато героїв, дайте нам відпочити від мобілізації”, – йдеться у тексті листа.

За словами дружини муфтія Дагестану, за пів року молоді мешканці республіки пройдуть військовий вишкіл.

“Ми обіцяємо професійно навчати дітей Дагестану в навчальних центрах. Порекомендуйте, будь ласка, досвідчених інструкторів, які за ці півроку могли б підготувати справжніх воїнів”, – просить Путіна Айна Гамзатова.

В автономній республіці Дагестан проживає переважно мусульманське багатонаціональне населення.

Нагадаємо, жителі республіки Дагестан стали найактивнішими учасниками спротиву. Люди масово виходять на акції протесту, перекривають федеральні траси, відбивають чоловіків у поліції. Серед протестувальників чимало жінок.

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