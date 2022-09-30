Дагестан просит у Путина полгода "отсрочки" от мобилизации

Жена мусульманского лидера Дагестана заявила, что эта автономная республика РФ так же, как Чечня, уже выполнила свой "план".

После массовых протестов против объявленной в РФ частичной мобилизации советница муфтия Дагестана и его супруга Айна Гамзатова опубликовала обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "отсрочить" мобилизацию в этой автономной республике.

Текст своего письма Путину она опубликовала в четверг, 29 сентября, в Telegram-канале, сообщает digi24.

Обращение появилось после того, как в Дагестане прошли протесты против мобилизации, сопровождавшиеся жестким противостоянием между демонстрантами и правоохранителями.

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“Исходя из озвученных цифр – 300 тысяч, и исходя из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан, как и Чечня, план мобилизации выполнили. Мы с моими людьми просим вас, учитывая, что из трех миллионов жителей Дагестана уже записаны более трех тысяч жителей, среди них много героев, дайте нам отдохнуть от мобилизации”, – говорится в тексте письма.

По словам жены муфтия Дагестана, за полгода молодые жители республики пройдут военное обучение.

“Мы обещаем профессионально обучать детей Дагестану в учебных центрах. Порекомендуйте, пожалуйста, опытных инструкторов, которые могли бы за эти полгода подготовить настоящих воинов”, – просит Путина Айна Гамзатова.

В автономной республике в Дагестане проживает преимущественно мусульманское многонациональное население.

Напомним, жители республики Дагестан стали наиболее активными участниками сопротивления. Люди массово выходят на акции протеста, перекрывают федеральные трассы, отбивают мужчин в полиции. Среди протестующих немало женщин.

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