Дагестан охопили нові протести: поліцію б'ють, чиновників публічно "розтирають" (відео)

У Дагестані з кожним днем наростає протестна активність серед населення проти мобілізації, яку оголосив Путін.

Від початку оголошення Володимиром Путіним "часткової мобілізації" протестні настрої в Росії значно зросли.

Так, жителі республіки Дагестан стали найактивнішими учасниками спротиву. Люди масово виходять на акції протесту, перекривають федеральні траси, відбивають чоловіків у поліції.

Серед протестувальників, зокрема, чимало жінок.

ТСН.ua про те, що наразі відбувається у Дагестані.

Протести у Дагестані місцеві порівнюють з українським "Майданом".

За підрахунками журналістів, саме у цьому регіоні досі були найбільші втрати у війні.

На відео в соціальних мережах публікують, як сотні мирних жителів другий день поспіль беруть участь у протестах проти військової мобілізації у Дагестані.

На відео видно бійки на головній площі столиці Махачкали за участю десятків молодих людей. На них також видно, як поліція проводить низку арештів.

Так, у місті Хасав'юрт люди витягали чоловіків просто з автобусів, у яких збирали мобілізованих.

Дагестан. Хасав-Юрт сегодня. Протесты против мобилизации pic.twitter.com/PXxnc4FWRf — Kavkaz Center (@newkc14) September 26, 2022

На іншому відео видно, як чоловік кидається на поліцейського і валить його на землю.

Жінки категорично проти мобілізації чоловіків, і при спілкуванні з представниками влади просто не стримують емоцій.

"Якби твоя дитина перебувала там (на війні – ред.), я б подивилася на тебе. Не треба брати чіпати наших дітей", - емоційно говорить жінка.

На ще одному відео поліцейські розганяють мітинг за допомогою гумових палиць.

Дагестанские полицейские, помогающие Путину уничтожать свой народ (Дагестан в лидерах по количеству погибших на душу населения), - люди особого морального склада pic.twitter.com/HfYZUc38yL — Грани.Ру (@GraniTweet) September 26, 2022

Понад 100 людей були затримані під час протестів у неділю, 25 вересня у Махачкалі.

Намагаючись заспокоїти протестувальників, очільник республіки Сергій Меліков заявив, що мобілізація має відбуватися "суворо за критеріями, визначеними президентом", пише CNN.

Так, у своєму Telegram-каналі Меліков заявив, що якщо були "мобілізовані ті, хто не входить до списку, це студенти, багатодітні батьки з маленькими дітьми, хлопці, які ніколи не тримали в руках автомат, то це має бути негайно виправлено".

"Я знаю, що на самому початку мобілізації такі помилки мали місце в тому числі через те, що деякі громадяни вчасно не повідомили військкомати про обставини, за якими їм відтермінували мобілізацію. Якщо на місці ви зіткнулися з порушенням ваших прав у процесі часткової мобілізації, обов’язково повідомте про це в республіканський військкомат. У кожному випадку ми розберемося та приймемо об’єктивне рішення", – зазначив він.

Меліков також заявив, що про мобілізацію в соцмережах "були фейкові історії, які наші вороги старанно поширювали через публічні сторінки, створені за кордоном". Він стверджує, що протести у Дагестані "підготовлені та контрольовані з-за кордону".

Нагадаємо, у Росії масово протестують проти мобілізації (фото, відео).

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