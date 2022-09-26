В РФ жінка вбила 4-річну доньку через мобілізацію чоловіка

Так, жителька Пермського краю вбила свою 4-річну дитину через мобілізацію чоловіка.

Про це повідомляють в російських телеграм-каналах.

Повідомляється, що жителька села Барда, де мешкають менше 10 тисяч людей, добряче хильнула вихідними і посварилася зі своїм 29-річним чоловіком, який отримав повістку. Він свого часу служив у розвідці, а після армії працював бурильником на нафтовій свердловині.

Дружина не хотіла його відпускати, трапилася сварка. Через це жінка взяла ножа і вдарила свою чотирирічну доньку в серце, після чого вдарила себе в живіт. Дитину врятувати не вдалося, жінку забрали до лікарні та прооперували.

Нагадаємо, що після оголошення про так звану часткову мобілізацію Путін, "підібгавши хвоста", втік із Москви і перебуває у своїй резиденції на Валдаї.