Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
В РФ жінка вбила 4-річну доньку через мобілізацію чоловіка

В РФ жінка вбила 4-річну доньку через мобілізацію чоловіка

Дата публікації
Перегляди
6765
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В РФ жінка вбила 4-річну доньку через мобілізацію чоловіка

В Росії триває масовий психоз через мобілізацію.

Так, жителька Пермського краю вбила свою 4-річну дитину через мобілізацію чоловіка.

Про це повідомляють в російських телеграм-каналах.

Повідомляється, що жителька села Барда, де мешкають менше 10 тисяч людей, добряче хильнула вихідними і посварилася зі своїм 29-річним чоловіком, який отримав повістку. Він свого часу служив у розвідці, а після армії працював бурильником на нафтовій свердловині.

Дружина не хотіла його відпускати, трапилася сварка. Через це жінка взяла ножа і вдарила свою чотирирічну доньку в серце, після чого вдарила себе в живіт. Дитину врятувати не вдалося, жінку забрали до лікарні та прооперували.

Нагадаємо, що після оголошення про так звану часткову мобілізацію Путін, "підібгавши хвоста", втік із Москви і перебуває у своїй резиденції на Валдаї.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація