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Всі іранські дрони, якими Росія атакувала Миколаїв, були збиті ЗСУ - Кім

Всі іранські дрони, якими Росія атакувала Миколаїв, були збиті ЗСУ - Кім

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Всі іранські дрони, якими Росія атакувала Миколаїв, були збиті ЗСУ - Кім

Наразі опрацьовуються шляхи ефективної боротьби з цими дронами-камікадзе.

Збройні сили України збили всі іранські дрони-камікадзе, які ворог випустив по Миколаєву, жоден з них не долетів до цілі.

Про це 27 вересня розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, пише Укрінформ.  

"Ми вже маємо певну кількість збитих іранських дронів-камікадзе. Жоден з них не долетів до об’єктів міста Миколаєва. Окрім того, наші ЗСУ збили "Орлан-10" за останню добу. За інформацією ОК "Південь", наразі опрацьовуються шляхи ефективної боротьби з цими дронами", – сказав він. 

Кім також зазначив, що цієї ночі ворог завдав ударів по центру міста з різних типів зброї.

"Ворог обстріляв Миколаїв з різних типів зброї. Це було два влучання з РСЗВ "Торнадо-С" та чотирьох ракет типу "С-300". Ще дві ракети потрапили у суміжний населений пункт, де пошкоджена зупинка громадського транспорту та декілька цивільних будівель. Загалом – без жертв", –зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів: орієнтовно о 01:04 та 04:02, росіяни вдарили по різних районах міста.

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