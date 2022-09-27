Російські окупанти викрадають єгерів на Херсонщині

Останніми днями они викрали кількох єгерів.

Про це повідомляє херсонське видання "Новий день".

"Першим був Леонід Янчишин – єгерь дільниці Волижин Ліс Чорноморського біосферного заповідника, котрий довгі роки дбав про ліс Гілеї або Геродотову рощу. Тепер викрали й його колегу – єгеря ЧБЗ Олександра Ликова. Він не був учасникам АТО-ООС, не займався громадською діяльністю. Він охороняв острів Круглий біля Кінбурнської коси, де розташована єдина у Чорному морі велика колонія арктичних качок гаг", - йдеться в повідомленні.

Місцеві вважають, що окупанти викрадають єгерів, щоб безперешкодно розграбовувати природні перлини Херсонської області.

Нагадаємо, що у Стрілечій, а також у навколишніх селах на півночі Харківщині виявляють нові сліди воєнних злочинів, що їх скоювали росіяни у період окупації.

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