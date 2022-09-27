Российские оккупанты похищают егерей на Херсонщине

В последние дни они похитили нескольких егерей.

Об этом сообщает херсонское издание "Новый день".

"Первым был Леонид Янчишин – егерь участка Волыжин Лес Черноморского биосферного заповедника, долгие годы заботившийся о лесе Гилее или Геродотовом лесе. Теперь похитили и его коллегу – егеря ЧБЗ Александра Лыкова. Он не был участником АТО-ООС, не занимался общественной деятельностью. Он охранял остров Круглый у Кинбурнской косы, где расположена единственная в Черном море большая колония арктических уток гаг", — говорится в сообщении.

Местные считают, что оккупанты похищают егерей, чтобы беспрепятственно разграблять природные жемчужины Херсонской области.

Напомним, что в Стрелечей, а также в окрестных селах на севере Харьковщины обнаруживают новые следы военных преступлений, которые совершали россияне в период оккупации.

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