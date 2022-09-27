Бійці на передовій зігріваються завдяки окопним свічкам: що воно таке і як самостійно змайструвати

У соцмережах створюють групи з оголошеннями про допомогу: обмінюються матеріалами і порадами як вдосконалити виробництво.

Аби українським захисникам тримати оборону було тепліше, волонтери чи не у кожному куточку країни щодня виготовляють сотні, тисячі окопних свічок, йдеться в ТСН.

«За вчорашній день, це шестеро дівчат, ми зробили 221 свічку. Зараз будемо вантажити і відправляти по запитах», - розповідає волонтерка Наталія.

А запити для такі портативні вогнища дівчина отримує щогодини. Тож навчає всіх охочих, як їх виготовляти. «Пласкогубці, банка. Беремо і загинаємо гострі кути», - розповідає дівчина.

Потім бляшанку наповнюють гафрокартоном, який нарізають смужечками по висоті банки і равликом закручують його туди. «У казанку, аби свічка не коптіла, дівчата вже розтопили віск впереміш із парафіном.

«Обережно заливайте по всьому периметру, повністю змочивши фітільок. Середня, звичайна свічка, горить по фітілю, ці ж свічки, по периметру свічки. Від неї досить сильний вогонь, можна зварити їжу, навіть борщ, якщо там цим будуть займатися. Вони довго обігрівають, дають багато тепла – нагріти, висушити одяг», - розповідає волонтерка.

Матеріалів вдосталь: картон безкоштовно віддають магазини, віск чи парафін - зносять волонтери, як і жерстяні бляшанки. Їх ще й забирають із сортувальних станцій. Тут констатують, що потреба в них знову виросла.

«Два тижні тому ми віддали вісім великих мішків. Взагалі жестяних бляшанок не багато в роздільному зборі, бо металів не більше, ніж 4% в загальному зборі, але після новин, нам почали звичайно більше приносити ці бляшанки», - констатують у пункті прийому.

Бо крутити їх вправно почали ледве не у кожному куточку України. У соцмережах створюють групи з оголошеннями про допомогу: обмінюються матеріалами і порадами як вдосконалити виробництво. Публікують десятки списків необхідної сировини і адрес, куди їх надсилати. А для новачків - інструкцій як змайструвати окопну свічку самостійно.

Читайте також:

Росіяни розконсервовують застарілі ракети, бо нові закінчуються завдяки українській ППО

Земля на Миколаївщині і Херсонщині омита кров’ю захисників: бійці важко, але відвойовують території

Бігль Лорі навчилась попереджати бійців про наближення ракети, за це їй пробачають крадіжку печива і шкарпеток