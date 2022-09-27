Все иранские дроны, которыми Россия атаковала Николаев, были сбиты ВСУ - Ким

В настоящее время прорабатываются пути эффективной борьбы с этими дронами-камикадзе.

Вооруженные силы Украины сбили все иранские дроны-камикадзе, которые враг выпустил по Николаеву, ни один из них не долетел до цели.

Об этом 27 сентября рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ, пишет Укринформ.

"У нас уже есть определенное количество сбитых иранских дронов-камикадзе. Ни один из них не долетел до объектов города Николаева. Кроме того, наши ВСУ сбили "Орлан-10" за последние сутки. По информации ОК "Юг", сейчас прорабатываются пути эффективной борьбы с этими дронами", – сказал он.

Ким также отметил, что этой ночью враг нанес удары по центру города из разных типов оружия.

"Враг обстрелял Николаев из разных типов оружия. Это было два попадания из РСЗО "Торнадо-С" и четырех ракет типа "С-300". Еще две ракеты попали в смежный населенный пункт, где повреждена остановка общественного транспорта и несколько гражданских зданий. В общем – без жертв", – отметил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам: ориентировочно в 01:04 и 04:02, россияне ударили по разным районам города.

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