В Николаеве и Никополе раздались взрывы: будьте осторожны

В Николаеве слышны звуки, похожие на взрывы.

В Николаеве в ночь на 13 октября прозвучали сильные звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Также в социальных сетях говорится, что и в Никополе тоже раздаются взрывы.

Пока нет официального подтверждения этой информации. Ожидаем сообщения властей.

Будьте осторожны. Не пренебрегайте личной тревогой. Находитесь в укрытиях.

Обстрел Николаева

Напомним, что в ночь на 12 октября Россия тоже обстреливала город.

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