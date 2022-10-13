В Николаеве и Никополе раздались взрывы: будьте осторожны

В Николаеве слышны звуки, похожие на взрывы.
В Николаеве в ночь на 13 октября прозвучали сильные звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
Также в социальных сетях говорится, что и в Никополе тоже раздаются взрывы.
Пока нет официального подтверждения этой информации. Ожидаем сообщения властей.
Будьте осторожны. Не пренебрегайте личной тревогой. Находитесь в укрытиях.
Обстрел Николаева
Напомним, что в ночь на 12 октября Россия тоже обстреливала город.
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